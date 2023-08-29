فيديو لا يصدق.. ثعبان عملاق يثير الرعب لكبر حجمه!

رصدت عدسات الكاميرا، مشهدا مرعبا، لثعبان ضخم وهو يزحف فوق سطح منزل في ولاية كوينزلاند الأسترالية.

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إلتقطت عائلة مقطع فيديو لـ”ثعبان السجاد” وهو يزحف فوق منزلها. الذي يرتفع عدة أمتار على سطح الأرض، للهروب والاختباء وسط الأشجار.

وظهر من خلال الفيديو أن “الثعبان العملاق” يتجاوز طوله 5 أمتار، وهو ينتقل من سطح المنزل إلى الأشجار المجاورة، في مشهد يحبس الأنفاس.

وهو أثار حالة ذعر بين أفراد العائلة، ويمكن سماع طفلة تبكي بشدة. فيما كان رجل يحثها على “التحلي بالشجاعة”، وقالت امرأة أخرى: “هذا أمر وحشي”.

وتمت مشاركة الفيديو على نطاق واسع في منصة “تيك توك”، حيث حصل على أكثر من 19 مليون مشاهدة وأكثر من مليون إعجاب.