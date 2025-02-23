فيديو مأساوي.. شاحن يتسبب بوفاة 5 أطفال!

توفي 5 أطفال، أمس السبت، في حادث مأساوي، تسبب فيه إنفجار شاحن هاتف، وإندلاع النيران بالمنزل الذي كان يتواجد فيه الأطفال الضحايا لوحدهم، بمدينة تمارة في المغرب.

وصدم سكان مدينة تمارة، بعد تلك الفاجعة المؤلمة، التي وقعت مساء أمس، نتيجة اندلاع حريق مهول داخل أحد المنازل، أسفر عن وفاة خمسة أطفال.

وحسب مصادر محلية، فالأطفال الخمسة هم من أسرتين مختلفتين، أعمارهم أقل من 12 سنة، كانوا بمفردهم في المنزل أثناء الحادث.

فيما أكد شهود عيان أن مجموعة من الشباب حاولوا إطفاء الحريق دون أن يعلموا بوجود الأطفال في إحدى الغرف.

وهرعت المصالح الأمنية، وعناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، وتمكنوا من السيطرة على النيران. وسط جهود مكثفة لمنع انتشارها إلى المنازل المجاورة.

فيما فتح تحقيق دقيق، بإشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الأسباب الحقيقية وراء الحريق. الذي يرجح أن يكون الشاحن سببا فيه.

هذه الواقعة الأليمة تسلط الضوء على المخاطر المرتبطة باستخدام شواحن الهواتف غير المطابقة للمعايير. والتي قد تؤدي إلى حوادث مميتة.

ويُنصح دائمًا بإقتناء الأجهزة الإلكترونية من مصادر موثوقة والتأكد من جودتها. بالإضافة إلى عدم تركها موصولة بالكهرباء دون مراقبة، خاصة أثناء النوم أو عند مغادرة المنزل.

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