فيديو.. مقتل شخص في حريق ضخم بمركز تجاري بروسيا

لقي شخص حتفه، في حريق كبير اندلع في مركز تجاري، بإحدى ضواحي العاصمة الروسية موسكو، في وقت مبكر الجمعة.

وحسب إدارة الطوارئ الروسية، امتد الحريق على مساحة 7 آلاف متر مربع. موضحة أن الحريق اندلع في مركز التسوق “ميغا خيمكي”، القابع بضاحية خيمكي شمال العاصمة الروسية.

وكشفت خدمات الطوارئ الروسية، عن “شكوك كبيرة” بأن الحريق الواسع “متعمد”.

واندلع في المركز الواقع على طريق لينينغراد السريع في موسكو، وقد سمع دوي انفجارات قبيل اشتعال النيران في السقف، حسب شهود عيان.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء، أن الحريق أدى إلى “انهيار جزء من مبنى المركز التجاري، وتعقيد جهود فرق الإطفاء في إخماد النيران”.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن مصادر في إدارة الطوارئ لم تحددها، أن السلطات تشتبه بأن الحريق “نجم عن عمل إجرامي”.

وظهر في مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، حريق هائل وناس يفرون من مبنى تشتعل فيه النيران باتجاه موقف للسيارات.