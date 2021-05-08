فيديو مُؤثر.. طفل مقدسي يسأل والده أثناء إعتقاله “بابا وين لعبتي”؟

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في فلسطين، مقطع فيديو مؤثر لشاب مقدسي لحظة إعتقاله.
ويُظهر الفيديو لحظة إقتحام قوات الإحتلال الصهيوني لبيت الشاب في القدس، من أجل إعتقاله.
ويسمع في التسجيل الصوتي، طفل وهو يسأل أباه لحظة إعتقاله: “بابا بدي أسالك.. وين لعبتي لي لونها أبيض”.
ليرد الأب على الطفل بإبتسامة عريضة قبل أن تعتقله قوات الاحتلال وتقتاده لجهة غير معلومة.
الاب : باي باي بابا
الطفلة : بابا استنا بدي اقلك ،،، لعبي الي لونها أبيض وين راحت ؟؟
الأب : يبتسم ويغادر البيت مُعتقلاً !!!! #القدس #انقذوا_حي_الشيخ_جراح #السعودية #فهد_هزازي_في_ذمة_الله pic.twitter.com/XzIo5VKrVa
— وكالة سوا الإخبارية (@palsawa) May 8, 2021
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