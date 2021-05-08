فيديو مُؤثر.. طفل مقدسي يسأل والده أثناء إعتقاله “بابا وين لعبتي”؟

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في فلسطين، مقطع فيديو مؤثر لشاب مقدسي لحظة إعتقاله.

ويُظهر الفيديو لحظة إقتحام قوات الإحتلال الصهيوني لبيت الشاب في القدس، من أجل إعتقاله.

ويسمع في التسجيل الصوتي، طفل وهو يسأل أباه لحظة إعتقاله: “بابا بدي أسالك.. وين لعبتي لي لونها أبيض”.

ليرد الأب على الطفل بإبتسامة عريضة قبل أن تعتقله قوات الاحتلال وتقتاده لجهة غير معلومة.