فيديو هزّ قلوب الملايين.. مقاوم فلسطيني يستشهد ساجداً بعد قصفه جوا بقذيفة صهيونية

استشهد عنصر من المقاومة الفلسطينية، إثر إصابته بقذيفة صاروخية صهيونية في مدينة خان يونس جنوبى قطاع غزة.

وقد نشرت القناة 14 العبرية في الكيان الصهيوني لقطات فيديو لحظة استهداف درون صهيونية مسلحة لشاب من المقاومة الفلسطينية.

وكانت الطائرة المسيّرة للاحتلال تلاحق المقاوم الذي تلقى إصابة خطيرة بعد أن ألقت عليه المسيّرة قذيفة مباشرة.

وأظهرت المشاهد المقاوم الفلسطيني الذي أصيب على مستوى ظهره بحروح وهو يحتمي داخل مبنى.

كما أظهرت اللقطات أيضا المقاوم وهو يرفع سبابته ويسجد لله مطولا قبل لحظات من استشهاده في مشهد هز قلوب الملايين.

وقد انتشر هذا الفيديو عبر نطاق واسع، حيث أثارت اللقطات المصورة مشاعر رواد مواقع التواصل الذين أثنوا على ثبات وشجاعة المقاوم الفلسطيني.

كما تحولت اللقطات التي نشرها الإعلام العبري من محاولة للدعاية لفائدة الجيش الصهيوني إلى سلاح ضده.

وللإشارة، يتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم الـ84، وشمل قصف قوات الاحتلال الجوي والمدفعي مناطق في شمال ووسط وجنوب القطاع، مما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، إضافة لعشرات المفقودين تحت الأنقاض.