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فيديو يحبس الأنفاس للحظة إهتزاز أشهر مآذن المغرب

بقلم نادية بن طاهر
فيديو يحبس الأنفاس للحظة إهتزاز أشهر مآذن المغرب
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إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يحبس الأنفاس للحظة إهتزاز منارة أحد أشهر جوامع شمال إفريقيا في مراكش جراء الزلزال العنيف.

وتضررت عدة معالم ومبان أثرية في الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب ليلة أمس الجمعة وأسفر عن مصرع المئات.

واهتزت صومعة جامع الكتبية وتصاعد منها غبار، وأظهرت مقاطع فيديو سقوط صومعة أخرى في المدينة القديمة.

وتعد صومعة الكتبية من أقدم آثار مدينة مراكش، وهي تطل على ساحة جامع الفنا وسط المدينة الحمراء.

وشيدت الصومعة قبل ما يزيد على 900 عام، واشتهرت بجمالها المعماري على طراز الفن الأندلسي، حتى تحولت لقبلة تجذب أنظار وأفئدة الزوار والسائحين.

وحمل المسجد اسم الكتبية نسبة إلى حي الكتبيين المجاور، الذي تواجد فيه بائعو الكتب.

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