فيديو يطيح بسائق حافلة ارتكب مخالفة المناورة الخطيرة بوهران

تمكنت عناصر من المصلحة الولائية للأمن العمومي بوهران في ظرف قياسي وجيز من توقيف سائق حافلة ينشط بخط 51 لعدم احترام اشارة الضوء الأحمر والمناورة الخطيرة في الطريق العام.

وهي العملية التي تمت استغلالا لمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي مضمونه قيام سائق حافلة خط 51 بارتكاب مخالفة عدم احترام اشارة الضوء الأحمر والمناورة الخطيرة بالقرب من محور دوران حي قمبيطة حيث تمكن عناصر المصلحة الولائية للأمن العمومي من توقيف الحافلة وسائقها وتحويله إلى المصلحة بغرض إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية في ذلك.