فيديو يقشعر له البدن.. صالح أوقروت في آخر ظهور له !

في فيديو مؤثر، نشره الفنان القدير والممثل الكوميدي صالح أوقروت، عبر صفحته الرسمية فايسبوك، ظهر من خلاله وهو يجري حوارا قصيرا مع أحد أصدقائه.

وقال صالح أوقروت في الفيديو أثناء الحواره القصير “كن فيكون.. نحن العبد الضعيف ليس عندنا الحلول”.

وتابع محبوب الجماهير، الذي أدخل البسمة إلى ملايين البيوت، “لكن الله عنده كل الحلول. التي لا تأتي في عقلك”.

ومن خلال الاستماع ومشاهدة الفيديو، يمكن رؤية الحالة الصحية التي ظهر بها الفنان القدير صالح اوقروت. وهذا بعد عدة سنوات من تلقيه العلاج. حيث تبين من خلال الفيديو، أن حالته الصحية تتحسن والحمد لله.

وفي فيديو سابق نشره إبراهيم إيربن إبن زوجة الفنان والكوميدي صالح أوقروت المعروف لدى الجزائريين بـ”صويلح” صورا يروي من خلالهم الحالة الصحية وقصة ومعاناة “صويلح” مع المرض إلى غاية وقوفه لأول مرة منذ عامين من المرض.

كما كشف إيربن، من خلال الصور التي نشرها أن المرض ظهر على الفنان “صويلح” بداية شهر رمضان سنة 2021. وتم الشروع في البحث عن أطباء أكفاء دون إخبار أحد بالأمر. مشيرا إلى أن الأطباء وبمجرد تشخيص حالة “صالح أوقروت” ورؤيته على تلك الحالة تمزق قلبهم ألما.

وأضاف إيربن، أنه تم أخذ عينات من “BIOPSIE” لتحليلها، وكانت الفاجعة يوم 25 أفريل 2021، أين التمست نظرة حزن الطاقم الطبي لحظة الحصول على النتائج..” لقد كان خبرا سيئا”. وفي 27 أفريل إكتشف الأطباء ورم في الدماغ عند “صويلح”.

كما إحتفل نجم الكوميديا الجزائري، صالح أوقروت، مارس الماضي، بعيد ميلاده الـ63، بالمستشفى، أين كان يواصل علاجه من مرض السرطان.

وتنقل زملاء الفنان، إليه، إلى المستشفى، لزيارته، والإحتفال معه بعيد ميلاده، في أجواء مُؤثرة. حيث ظهر وهو يبتسم كعادته رغم معاناته المستمرة مع المرض.

كما نشر إبن زوجته، إبراهيم إربن، مقطع فيديو للفنان صالح أوقروت من المستشفى أثناء إحتفاله بعيد ميلاده رفقة البعض من زملائه الفنانين.