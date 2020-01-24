فيروس كورونا.. إرتفاع حصيلة الوفيات في الصين إلى 25 شخصا

إرتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد في الصين إلى 25 شخصا وإصابة أكثر من 800 آخرين.

وأفادت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الجمعة في بيان لها، عن إصابة 830 حالة أخرى بهذا الفيروس.

وأضح البيان أن من بين الوفيات تم تسجيل 24 حالة وفاة في مقاطعة “خوبي” التي بدأ فيها إنتشار الفيروس.

وأفادت لجنة الصحة الوطنية الصينية أن عدد الأشخاص المشتبه بإصابتهم بالفيروس بلغ لحد الساعة 1072 شخصا، تم التأكد من الإصابة عند 830 منهم.

وكشفت اللجنة أن عدد المدن التي فرضت فيها الحكومة الصينية الحجز الصحي بلغت ثمانية مدن.