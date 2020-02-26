فيروس كورونا.. الرقم الأخضر 3030 تحت تصرف المواطنين

أعلن مدير الوقاية وترقية الصحة، جمال فورار، اليوم الأربعاء، عن وضع رقم أخضر “3030” تحت تصرف المواطنين للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

ويأتي هذا الإجراء، في إطار المخطط الذي وضعته وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

واورد فورار، في ندوة صحفية خصصت لتقديم معلومات حول أول حالة للإصابة بفيروس كورونا بالجزائر، أن الرقم الأخضر سيسمح للمواطنين من الحصول على الارشادات اللازمة بخصوص هذا الفيروس.

وأعلن وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، مساء امس الثلاثاء، عن أول حالة إصابة مؤكدة بوباء كورونا في الجزائر.

وقال الوزير، أثناء ظهوره على شاشة التلفزيون العمومي عبر نشرة أخبار الثامنة، أن المصاب رعية إيطالي دخل الجزائر في 17 فيفري الجاري.