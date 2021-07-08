فيروس كورونا في إيطاليا: تسجيل 1394 إصابة و13 وفاة

كشفت وزارة الصحة في إيطاليا، اليوم السبت، عن تسجيل 1394 حالة مؤكدة بفيروس كورونا و13 وفاة في اخر 24 ساعة، ليرتفع عدد الإصابات في إيطاليا الى 4267105 إصابة حتى الآن.

في حين ارتفع عدد الوفيات الى 127731 شخصا بعد تسجيل 13 وفاة جديدة في الـ 24 ساعة الأخيرة، لتكون إيطاليا عاشر دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا والثامنة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

كما تعافى 1749 شخص من فيروس كورونا في اخر 24 ساعة، ليصل اجمالي المعافين الى 4097905 حالة منذ بداية الجائحة السنة الماضية.