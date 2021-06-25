فيروس كورونا في بريطانيا: تسجيل 15810 إصابة و18 وفاة في آخر 24 ساعة

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فيروس كورونا في بريطانيا: تسجيل 15810 إصابة و18 وفاة في آخر 24 ساعة
بقلم ط.خير الدين

كشفت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 15810 إصابة و18 وفاة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

ليصل اجمالي الحالات الى 4699868 إصابة مؤكدة منذ بداية الجائحة قبل سنة، كما تم تسجيل 18 وفيات  ليصل عدد الوفيات في بريطانيا الى  128066 شخصا.

من جانب اخر، كشف نفس المصدر بأن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، وصل  إلى 43.877 مليون شخص، من بينهم أكثر من 32.085 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.

هذا وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا  والمرتبة الـ7 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.


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