فيروس كورونا في بريطانيا: تسجيل 34950 إصابة جديدة و133 وفاة

كشفت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، عن تسجيل 34950 إصابة و133وفاة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

ليصل اجمالي الحالات الى 8120713 إصابة مؤكدة منذ بداية الجائحة.

في حين بلغ عدد الوفيات في بريطانيا 137679 حالة، بعد تسجيل 133وفاة في الـ24 ساعة الاخيرة.

وكان أكثر من 49 مليون شخص في بريطانيا قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل 45 مليونا منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية.