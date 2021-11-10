فيروس كورونا في بريطانيا: تسجيل 39329 إصابة و214 وفاة جديدة

كشفت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء ، عن تسجيل 39329 إصابة و214 وفاة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

ليصل اجمالي الحالات الى 9406001 إصابة مؤكدة منذ بداية الجائحة.

في حين بلغ عدد الوفيات في بريطانيا 142338 حالة، بعد تسجيل 214 وفاة في الـ24 ساعة الاخيرة.

وكان أكثر من50 مليون شخص في بريطانيا قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل 45 مليونا منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية.