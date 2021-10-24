فيروس كورونا في بريطانيا: تسجيل 39962 إصابة جديدة و72 وفاة

كشفت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأحد، عن تسجيل 39962 إصابة و72 وفاة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

ليصل اجمالي الحالات الى 8773674 إصابة مؤكدة منذ بداية الجائحة.

في حين بلغ عدد الوفيات في بريطانيا 139533 حالة، بعد تسجيل 72وفاة في الـ24 ساعة الاخيرة.

وكان أكثر من 49 مليون شخص في بريطانيا قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل 45 مليونا منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية.

هذا وتحتل بريطانيا المركز الـ4 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ8 من حيث حصيلة الضحايا.