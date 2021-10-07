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فيروس كورونا في بريطانيا: تسجيل 40701 حالة و122 وفاة

بقلم النهار أونلاين
فيروس كورونا في بريطانيا: تسجيل 40701 حالة و122 وفاة
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كشفت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الخميس، عن تسجيل 40701  إصابة و122 وفاة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة. 

ليصل اجمالي الحالات الى 8046390 حالة مؤكدة منذ بداية الجائحة، كما تم تسجيل 122 وفيات  ليصل عدد الوفيات في بريطانيا الى 137417 شخصا.

وكان أكثر من 49 مليون شخص في بريطانيا قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، في حين استكمل 45 مليونا منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية.

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