فيروس كورونا في بريطانيا: تسجيل 40701 حالة و122 وفاة

كشفت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الخميس، عن تسجيل 40701 إصابة و122 وفاة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

ليصل اجمالي الحالات الى 8046390 حالة مؤكدة منذ بداية الجائحة، كما تم تسجيل 122 وفيات ليصل عدد الوفيات في بريطانيا الى 137417 شخصا.

وكان أكثر من 49 مليون شخص في بريطانيا قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، في حين استكمل 45 مليونا منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية.