فيروس كورونا في بريطانيا: تسجيل 7742 إصابة و3 وفاة

كشفت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 7742 إصابة و3 وفاة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة، ليصل اجمالي الحالات الى4573419 إصابة مؤكدة منذ بداية الجائحة قبل سنة.

كما تم تسجيل 12 وفيات ليصل عدد الوفيات في بريطانيا الى 127907 شخصا، بعد تسجيل 3 وفيات في 24 ساعة الأخيرة.

من جانب اخر، كشف نفس المصدر بأن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، وصل إلى 41.698 مليون شخص، من بينهم أكثر من 29.973 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.

هذا وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والمرتبة الـ6 من حيث حصيلة ضحايا جائحة كورونا.