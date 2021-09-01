فيروس كورونا في روسيا: تسجيل 18368 إصابة جديدة و790 وفاة

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 18368 إصابة جديدة و790 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

ليرتفع اجمالي الإصابات منذ انتشار الجائحة الى 6937333 إصابة مؤكدة، في حين بلغ عدد الوفيات 184014 حالة بعد تسجيل 790 وفاة في 24 ساعة الأخيرة.

كما تعافى 18325 شخص من فيروس كورونا حسب نفس المصدر، ليرتفع عدد حالات الشفاء في روسيا منذ بداية الجائحة الى 6199379 حالة شفاء.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى مدينة سان بطرسبورغ بـ 1312 إصابةوالعاصمة موسكو بواقع 1229 إصابة ومقاطعة موسكو بـ543 إصابة.