فيروس كورونا في روسيا: تسجيل 18780 إصابة جديدة و796وفاة

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم السبت، عن تسجيل 18780 إصابة جديدة و796 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

ليرتفع اجمالي الإصابات منذ انتشار الجائحة الى 6993954 إصابة مؤكدة، في حين بلغ عدد الوفيات 186407 حالة بعد تسجيل 790 وفاة في 24 ساعة الأخيرة.

كما تعافى 18737 شخص من فيروس كورونا حسب نفس المصدر

ويعود أكبر عدد من الإصابات اليومية في العاصمة موسكو بواقع 1549 حالة ومدينة سان بطرسبورغ بـ1494 ومقاطعة موسكو بـ 756 إصابة.