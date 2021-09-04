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فيروس كورونا في روسيا: تسجيل 18780 إصابة جديدة و796وفاة

بقلم النهار أونلاين
فيروس كورونا في روسيا: تسجيل 18780 إصابة جديدة و796وفاة
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أعلنت  السلطات الصحية في روسيا، اليوم السبت، عن تسجيل 18780 إصابة جديدة  و796  وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

ليرتفع اجمالي الإصابات منذ انتشار الجائحة الى 6993954 إصابة مؤكدة، في حين بلغ عدد الوفيات 186407  حالة بعد تسجيل 790 وفاة في 24 ساعة الأخيرة.

كما تعافى 18737  شخص من فيروس كورونا حسب نفس المصدر

ويعود أكبر عدد من الإصابات اليومية في العاصمة موسكو بواقع 1549 حالة ومدينة سان بطرسبورغ بـ1494 ومقاطعة موسكو بـ 756 إصابة.

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=981412
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