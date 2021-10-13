فيروس كورونا في روسيا: تسجيل 28717 إصابة جديدة و984 وفاة

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الخميس، عن تسجيل 28717 إصابة جديدة و984 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في ارتفاع قياسي في عدد الإصابات والوفيات في روسيا.

ليرتفع اجمالي الإصابات منذ انتشار الجائحة الى 7861681 إصابة مؤكدة، في حين بلغ عدد الوفيات 219329 بعد تسجيل 984 وفاة في 24 ساعة الأخيرة.

وتعافى 21801 مريض من فيروس كورونا، ليصل اجمالي عدد حالات الشفاء الى 6916086 حالة.

ومع التصاعد الكبير لعدد الإصابات بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة، اشترط عدد من المقاطعات والأقاليم الروسية دخول بعض الأماكن العام بامتلاك وثيقة تثبت تلقي الشخص لقاحا ضد كورونا.