فيروس كورونا في روسيا: تسجيل 29409 إصابة جديدة و957 وفاة

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الإثنين، عن تسجيل 29409 إصابة جديدة و957 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

ليرتفع اجمالي الإصابات منذ انتشار الجائحة الى 7804774 إصابة مؤكدة، في حين بلغ عدد الوفيات 217372 حالة بعد تسجيل 957 وفاة في 24 ساعة الأخيرة.

كما تعافى 15460 شخص من فيروس كورونا حسب نفس المصدر، ليرتفع عدد حالات الشفاء في روسيا منذ بداية الجائحة الى 6873579 حالة شفاء.

ومع التصاعد الكبير لعدد الإصابات بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة، اشترط عدد من المقاطعات والأقاليم الروسية دخول بعض الأماكن العام بامتلاك وثيقة تثبت تلقي الشخص لقاحا ضد كورونا.

أو تعافيه مؤخرا أو حصوله على النتيجة السلبية لاختبار كورونا خلال فترة لا تزيد عن 72 ساعة، بالإضافة إلى فرض إلزامية التطعيم على بعض الفئات.