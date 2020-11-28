فيروس كورونا في فرنسا: تسجيل 12580 إصابة مؤكدة و213 وفاة في أخر 24 ساعة

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فيروس كورونا في فرنسا: تسجيل 12580 إصابة مؤكدة و213 وفاة في أخر 24 ساعة
بقلم ط.خير الدين

كشفت وزارة الصحة في فرنسا، اليوم السبت، عن تسجيل  12580 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و213 وفاة في أخر 24 ساعة.

وحسب وزارة الصحة الفرنسية فلقد ارتفع اجمالي  الإصابات المؤكدة الى 2208699 حالة بعد تسجيل 12580 حالة مؤكدة في 24 ساعة الأخيرة.

في حين ارتفع اجمالي عدد الوفيات الى52127 حالة منذ بداية الجائحة، بعد تسجيل 213 وفاة في 24 ساعة الأخيرة.

كما تماثل 1222 مريض للشفاء، ليرتفع عدد اجمالي الشفاء الى161137 حالة منذ بداية الجائحة.

وتأتي هذه الإحصائيات على اثر قرار الحكومة الفرنسية بإعادة فتح  المحلات التجارية غير الأساسية

والتي في اطار المرحلة الأولى من خطة رفع الحجر الصحي التدريجي الذي أعلن عنها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.


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