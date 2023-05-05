فيروس كورونا.. منظمة الصحة العالمية تزف خبرا سارا

قرر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن وباء COVID-19 أصبح الآن مشكلة صحية ثابتة ومستمرة. ولم تعد تشكل حالة طوارئ صحية عامة ذات أهمية دولية (PHEIC).

وقد سلطت لجنة الطوارئ للوائح الصحية الدولية الضوء على الاتجاه المتناقص في وفيات COVID-19. والانخفاض في حالات دخول المستشفى ذات الصلة بـ COVID-19 وفي وحدة العناية المركزة.

كما تحدث خلال اجتماعها أمس الخميس، عن المستويات المرتفعة لمناعة السكان ضد SARS-CoV-2.

وسيعقد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اجتماعًا للجنة مراجعة اللوائح الصحية الدولية. لتقديم المشورة بشأن التوصيات الدائمة للإدارة طويلة الأجل لوباء السارس – CoV-2. مع مراعاة خطة التأهب والاستجابة الإستراتيجية 2023-2025 لـ COVID-19.

كما أعرب المدير العام عن خالص امتنانه للرئيس والأعضاء ومستشاري اللجنة على مشاركتهم ومشورتهم خلال السنوات الثلاث الماضية.

كما أشار إلى أن عدد الوفيات وحالات الاستشفاء الأسبوعية المبلغ عنها يستمر في الانخفاض. لكنه أعرب عن قلقه من أن الإبلاغ عن المراقبة إلى منظمة الصحة العالمية قد انخفض بشكل كبير. وأن التعب الجائحي مستمر في النمو.

وأعلن المدير العام عن نشر خطة التأهب والاستجابة الإستراتيجية لـ COVID-19 2023-2025. المصممة لتوجيه البلدان في الانتقال إلى الإدارة طويلة الأجل لـ COVID-19.

كما قدمت منظمة الصحة العالمية تحديثات بشأن حالة التطعيم العالمي واعتبارات الآثار المترتبة على الإنهاء المحتمل لـ PHEIC. وأُبلغت اللجنة أنه، على مستوى العالم، تم إعطاء 13.3 مليار جرعة من لقاحات COVID-19.