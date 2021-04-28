فيروس كورونا يقتل أكثر من 200 الف شخص في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية الأربعاء عن تجاوز عدد الوفيات الإجمالي المئتي ألف و هذا بعد تسجيل حصيلة قياسية في الـ24 ساعة الأخيرة.

حيث سجلت الهند أكثر من ثلاثة آلاف وفاة بسبب فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وخلال شهر أفريل، سجلت ستة ملايين إصابة ما فاق قدرة مرافق الرعاية الصحية ومحارق الجثث على العمل وأثار استجابة دولية لمساعدة تلك الدولة الآسيوية.

تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في الهند المئتي ألف الأربعاء بعدما أودى الوباء بحياة أكثر من ثلاثة آلاف في الساعات الـ24 الأخيرة.

و تعتبر هذه المرة الاولى التي يسجل فيها هذا الرقم، حسب أرقام رسمية.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية وفاة 201 الف و187 شخصا في المجموع بسبب الوباء، وإن كان خبراء يعتقدون أن الحصيلة أكبر من ذلك بكثير.

وسجلت في الهند 18 مليون إصابة بينها 360 ألفا في الساعات الـ24 الماضية.