فيروس كورونا..10 دول أوروبية في وضع وبائي مقلق جدا

كشف المركز الأوروبي لمراقبة الأمراض، اليوم الجمعة، بأن الوضع الوبائي لفيروس كورونا يواصل تدهوره في الاتحاد الأوروبي.

أين أصبح الأمر مقلق جدا في 10 دول، ومقلق في 10 دول اخرى.

وحسب نفس المصدر، فإن الوضع الوبائي في الاتحاد الأوروبي حاليا يشهد ارتفاعا سريعا وكبيرا في الإصابات ونسبة وفيات ضعيفة لكنها ترتفع ببطئ.

كما أن الإصابات وحالات الاستشفاء وعدد الوفيات يتوقع أن تزيد كلها في الأسبوعين المقبلين.

هذا وأدرجت دول بلجيكا وبولندا وهولندا وبلغاريا وكرواتيا وجمهورية تشيكيا واستونيا واليونان والمجر وسلوفينيا ضمن الفئة “الأكثر إثارة للقلق”.

كما أدرجت دول ألمانيا والنمسا والدنمارك وفنلندا وإيرلندا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ورومانيا وسلوفاكيا ضمن الفئة “المقلقة”.

في حين توجد 3 دول ضمن فئة “القلق المعتدل”، ويتعلق الأمر بفرنسا والبرتغال وقبرص في حين، اما دول ايطاليا وإسبانيا والسويد ومالطا فلقد أدرجتفي فئة “القلق المحدود”.