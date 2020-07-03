فيروس كورونا.. 11 مليونا مصاب عالميا

بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19 ) في أنحاء العالم 11 مليونا حالة مؤكدة اليوم الجمعة.

ووفقا لإحصاء وكالة “رويترز”، فإن الولايات المتحدة تتصدر القائمة بـ 128906 حالات وفاة ومليونين و758871 حالة إصابة، فيما تأتي في المرتبة الثانية البرازيل بـ 61862 حالة وفاة، ومليون و495628 حالة إصابة.

بالمقابل حلت روسيا في المركز الثالث بـ 667883 حالة إصابة، و9859 حالة وفاة، في حين جاءت في المركز الرابع الهند بـ 646924 إصابة، بالإضافة إلى 18656 وفاة.

من جهتها، أكدت منظمة الصحة العالمية أن عدد الحالات تعتبر أكثر من ضعفي عدد حالات الإصابة بالإنفلونزا الحادة الذي يتم تسجيله سنويا.