فيزا إلى اسبانيا.. مواعيد وإجراءات جديدة

أعلن مركز التأشيرة “فيزا” إلى اسبانيا “BLS”، عن مواعيد وإجراءات جديدة فيما يخص إيداع الطلبات في العاصمة ووهران. كما أوضح المركز أن المواعيد تخص شهر رمضان الكريم من 23 مارس إلى 24 أفريل من السنة الجارية.

وبخصوص الجزائر العاصمة، فإن إيداع طلب التأشيرة “فيزا”، يكون من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة 1:00 ظهرًا. وهذا من الأحد إلى الخميس، باستثناء أيام العطل الرسمية. ويكون تحصيل جوازات السفر،

من الواحدة ظهراً حتى 3 عصراً من الأحد إلى الخميس.

وفي وهران، فتنطلق عملية طلب التأشيرة، من الساعة 8:30 صباحًا حتى 1:30 مساءً من الأحد إلى الخميس. وتحصيل جوازات السفر، من 1:30 مساءً إلى 3:30 مساءً من الأحد إلى الخميس.

إجراء خاص بالأطفال أقل من 12 سنة

في حين، وضع مركز التأشيرات إلى اسبانيا، ملاحظة مهمة، بخصوص الأطفال الأقل من 12 سنة. حيث يتعين على العملاء الذين يعتمدون على مركز تقديم طلبات التأشيرة في وهران. والذين حددوا مواعيدهم على موقعنا الإلكتروني لتقديم ملف مع عائلاتهم. تحديد موعد لأطفالهم القصر الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما وذلك اعتبارا من 23 مارس 2023.

كما ذكر المركز، أنه من الممكن تحديد موعد عائلي يصل إلى 8 شخصا على موقعنا على الإنترنت. كما استثنى الإجراء الآباء الذين لديهم تأشيرة إسبانية صالحة لأكثر من عام. حيث لا يزال بإمكانهم التقدم للحصول على تأشيرة لأطفالهم دون سن 12 عاما دون موعد.

مراجعة رسوم إيداع الطلبات

وأعلن المركز، عن مراجعة رسوم خدمة طلب تأشيرة إسبانيا اعتبارا من 5 مارس 2023. وفقا لتعليمات قنصلية مملكة إسبانيا في الجزائر العاصمة ووهران. رسوم الخدمة المعدلة هي 2467 دينار.

ويتعين على المتقدمين الذين لديهم طلب التأشيرة الخاص بهم ساريًا دفع المبلغ التفاضلي وقدره 212 دينار. وهذا إذا كانوا قد دفعوا الرسوم القديمة البالغة 2255 دينار جزائري.