فيزا فرنسا للجزائريين.. هذا ما قاله جيرالد درمانين عقب لقاءه بالرئيس تبون

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، بمقر رئاسة الجمهورية.

بطلب من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وبعد الزيارات التي قام بها إلى الجزائر. على رأس وفد هام من الوزراء، طلب مني الرئيس الفرنسي العودة إلى الجزائر، وذلك تبعا لدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون. الذي أشكره على حفاوة الإستقبال”.

وأضاف وزير الداخلية الفرنسي “هذا الصباح كان لي حوار جد ثري مع وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد. وهي فرصة بالنسبة للجانب الفرنسي لإبراز إرادته الكبيرة لمواصلة التعاون وتثمين تجسيد الحوار الذي تم بين الرئيسين الجزائري والفرنسي. التعاون في المجال الأمني وحماية الأفراد والتعاون في مجالات التبادلات بين البلدين”.

وتابع درمانين “أطلعت الرئيس تبون أنه منذ الاثنين الفارط قرر البلدان إعادة تكريس العلاقات القنصلية العادية. علاقات عادت إلى ما كانت عليه قبل الجائحة كورونا. وكل ما يتعلق بالتأشيرات والمبادلات بين شعبي البلدين. وهذا لنرتقي بهذا التبادل لمستوى العلاقات القوية والخاصة التي تربط الجزائر بفرنسا.