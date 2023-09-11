“فيزا” مزورة بـ30 مليون سنتيم تحيل مغترب إلى التحقيق

أوقفت شرطة مطار هواري بومدين مسافر مغترب بألمانيا، بعدما ضبط متلبسا بحيازة تأشيرة سفر مزورة. وهو بصدد مغادرة التراب الوطني دولة ايطاليا فتم مصادرة الوثيقة وإحالة المشتبه فيه الى التحقيق.

وتبين من خلال مجريات المحاكمة أن المتهم دخل إلى الجزائر خلال الصائفة. وبحكم العراقيل التي صادفها بالخارج أين تقيم زوجته الاجنبية برفقة ابنتهما. أين تعذر عليه استخراج تأشيرة السفر بالقنصلية الجزائرية هناك، لانتهاء مدة صلاحيته. قام باللجوء إلى طريقة تدليسية للحصول على تأشيرة سفر عن طريق أحد الأشخاص.

وفي الجلسة اعترف المتهم الذي مثل للمحاكمة وفقا لاجراءات المثول الفوري بتهمة تزوير وثيقة رسمية، أنه قام بتزوير الوثيقة محل الجريمة باللجوء إلى شخص يسمى ” مراد” غير مقدما معلومات كافية عنه، هذا بعدما طرح عليه مشكلته في الحصول على الفيزا، فطلب منه ملفا اداريا، ومبلغ 30 مليون سنتيم.

وأكد المتهم للقاضي أنه يعلم بالجريمة التي اقترفها لكن ظروفه الإجتماعية العصيبة، جعلته يقدم على ذلك، بنية احتضان طفلته التي اشتاق إليها؛ ملتمسا افادته بأقصى ظروف التخفيف مراعاة للظرف الذي يتخبط فيه.

وأمام ماورد من معطيات التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها50 الف دج مع المصادرة.