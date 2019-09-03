فيسبوك تختبر إخفاء عدد الإعجابات لهذا السبب

على خطى “أنستغرام”، أكدت ” فيسبوك”، أنها بصدد إختبار إخفاء الإعجابات، على المنشورات، وأنها ستزيل عداد الإعجابات في الحسابات التي ستخضع للإختبار.

وحسب موقع “تك كرنتش”، المعني بالتقنية، فإن هذا التغيير في فيسبوك، لم يدخل حيز التنفيذ بعد.

ولم تكشف الشركة عن الموعد الذي تخطط فيه لبدء هذا الإختبار، وعن البلدان التي سيشملها الإختبار.

وحسب موقع “إنغادجيت”، فإن السبب من وراء هذا التغيير على فيسبوك، هو تخفيف بعض الضغوط الإجتماعية، التي تتأتى عن المشاركة في وسائل التواصل.

ولن يشعر المستخدم بالقلق، حيال عدد الإعجابات التي سينالها منشوره على فيسبوك.

وأضاف ذات المصدر، إن هذه التغييرات، لن تحل كل المشاكل التي تواجه منصات التواصل، كفيسبوك، لكنها قد تكون خطوة في الإتجاه الصحيح.