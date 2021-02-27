فيسبوك تدفع تعويضات لـ1.6 مليون مستخدم بسبب إنتهاك الخصوصية

أعلن قاض فدرالي بأمريكا، عن موافقته على تسوية بقيمة 650 مليون دولار عقب دعوى بانتهاك الخصوصية ضد فيسبوك.

وجاء ذلك، بعد رفع دعوى جماعية في ولاية إلينوي سنة 2015، حول وضع علامات على الوجه وبيانات بيومترية دون إذن من مستخدميها.

واتهمت الدعوى فيسبوك، بانتهاك قانون خصوصية في إلينوي من خلال عدم الحصول على الموافقة قبل استخدام تقنية التعرف على الوجه.

ويسمح قانون خصوصية المعلومات الحيوية في الولاية للمستهلكين بمقاضاة الشركات التي لم تحصل على إذن قبل جمع هكذا بيانات.

وستشمل هذه التعويضات، ما يقرب 1.6 مليون مستخدم لفيسبوك ممن أقاموا تلك الدعوى.

وتعتبر هذه القضية، من أكبر دعاوى انتهاك الخصوصية التي شهدتها أمريكا.

وأوضح القاضي، إن كل شخص سيحصل على مبلغ 345 دولارا على الأقل.

مؤكدا إن هذا مكسب كبير للأشخاص الذين تتعرض خصوصياتهم للانتهاك في العالم الافتراضي.

هذا وأعربت شركة فيسبوك عن سعادتها بالتوصل إلى تلك التسوية، عبر بيان لها.

وأشارت الشركة، إلى إن هذه التسوية، تصب في مصلحة المساهمين والمستخدمين على حد سواء.