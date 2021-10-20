فيسبوك يعتزم تغيير اسمه

ذكرت صحيفة The Verge أن فيسبوك تخطط لإعادة تسمية نفسها باسم جديد. وأفادت The Verge نقلاً عن مصدر مطلع على الأمر أنه سيتم الإعلان عن تغيير الاسم الأسبوع المقبل.

ومن المحتمل أن تضع هذه الخطوة التطبيق الرائد كواحد من العديد من المنتجات تحت إشراف شركة أم. تشرف على علامات تجارية مثل Instagram و WhatsApp.

وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة Facebook ، مارك زوكربيرج ، عن metaverse. وهو عالم رقمي حيث يمكن للناس التنقل بين الأجهزة المختلفة والتواصل في بيئة افتراضية.

وقد استثمرت الشركة بكثافة في الواقع الافتراضي والواقع المعزز. مع تطوير أجهزة مثل Oculus نظارات الواقع الافتراضي. حيث تعمل على نظارات الواقع المعزز وتقنيات المعصم.

وقالت صحيفة The Verge إن زوكربيرج يخطط للحديث عن تغيير الاسم في مؤتمر الشركة السنوي Connect في 28 أكتوبر. ولكن قد يتم الكشف عنه قريبًا.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يخضع فيه فيسبوك لتدقيق واسع النطاق من المشرعين والمنظمين العالميين. بشأن ممارساته المتعلقة بتعديل المحتوى والأضرار المرتبطة بمنصاته. مع تسريب الوثائق الداخلية من قبل المبلغين عن المخالفات التي تشكل الأساس لجلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي.