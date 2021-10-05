“فيسبوك” يكشف أسباب إنقطاع عمله لأكثر من 6 ساعات

أعلن فريق المهندسين المشرف على عمل موقع “فيسبوك“، أن سبب إنقطاع عمل الشبكة. مساء أمس الاثنين. كان نتيجة خطأ في تغييرات الإعدادات الخاصة بأنظمة التوجيه الأساسية.

وجاء في بيان تم نشره على موقع مهندسي الشركة: “أدت تغييرات الإعدادات في أنظمة التوجيه الأساسية المسؤولة عن تنسيق شبكة الإنترنت ومراكز البيانات لدينا إلى حدوث مشكلات أدت إلى قطع الإتصالات. وتوقفت الخدمات عن العمل”.

وأكدت الشركة، أن انقطاع شبكة التواصل الإجتماعي إلى جانب موقع “إنستغرام” و”واتساب” عن العمل لم يؤد إلى تسرب أو كشف بيانات المستخدمين. وجاء رد فعل زوكربيرغ الأول بعد ساعات من بدء إنقطاع عمل شبكات التواصل الإجتماعي. واعتذر ووعد بأن كل شيء سيعود قريبا إلى طبيعته.

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