فيسبوك 7 مليارات دولار خسارة في 6 ساعات.. وهذه المدة المتوقعة للعودة بشكل عادي

من المتوقع أن إن عطل “فيسبوك وإنستغرام وواتساب”، قد يستمر عدة أيام، حسب ما كشف عنه عبد الله السبع، الباحث فى الشئون التقنية. كما اكد ذات الخبير صعوبة الأزمة وأنه ليس هناك أي تفاؤل بشأن استعادة الأوضاع بشكل سريع.

هذا وتوقع عدد من التقنيين والخبراء مدة عودة فيسبوك للعمل لدى المسخدمين وبسكل تدريجي اليوم .

وعاد تطبيق فيسبوك إلى العمل تدريجيا بعد أكثر من 6 ساعات من التوقف واختفاءه عن شبكة الإنترنت بشكلٍ تام عبر العالم .كما عادت التطبيقات الأاخرى للعمل كالواتساب والأنسغرام

وتكبدت شركة فيسبوك اليوم خسائر قدرت بنحو 7 مليارات دولار بعد التعطل المفاجئ الذي طال هذا التطبيق.

ونشر حساب فيسبوك علي تويتر، “نحن على علم بوجود صعوبة لدى بعض المستخدمين في استخدام بعض تطبيقاتنا ومنتجاتنا. نحن نعمل على حل هذه المشكلة وعودة الأمور لطبيعتها في أقرب وقت ممكن.

واما بخصوص التعطل كشف خبراء سببه حذف سجلات لـ DNS من جداول التوجه العالمية. ووفق ذات الشركة الروسية group_ip المختصة في مجال الامن السيبراني ان اسباب التعطل غير معروفة لحد الان وأنه من المرجح هو سحب تسجيلات نظام أسماء النطاقات DNS الخاصة بخوادم فيسبوك من جداول التوجيه العالمية. كما ان خدمة DNS مشابهة لدفتر عناوين في الإنترنت، أين يتطابق عنوان بروتوكول الإنترنت مع النطاقات.