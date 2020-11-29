فيضانات بجزيرة سردينيا الإيطالية تقتل 3 أشخاص على الأقل

لقي ثلاثة اشخاص على الأقل حتفهم جراء الفيضانات، التي أعقبت هطول أمطار غزيرة على جزيرة سردينيا الايطالية منذ أمس السبت، حسب السلطات الإيطالية ووسائل إعلام محلية.

و تحولت الشوارع إلى أنهار من الطين غطت السيارات وأغرقت أقبية المباني.

وقال مستشار البيئة في المنطقة جياني لامبيس أن: “الوضع مأساوي.. و بلغنا وفاة شخصين ولا يزال البعض في عداد المفقودين”.

و توفي مزارع يبلغ من العمر 55 عاما حتفه في انهيار أرضي ،كما لقي رجل يبلغ من العمر 90 عاما حدفه في منزله، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)،

في حين لا تزال خدمات الطوارئ تبحث عن جثة امرأة في التسعينات من عمرها.

وقال ذات المتحدث إن تحذيرا جديدا صدر مع توقع هطول أمطار غزيرة على الجزيرة بأكملها اليوم الأحد.