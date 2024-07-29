فيضانات تضرب مدينة تمنراست هذه الأثناء بعد تساقط أمطار طوفانية

تشهد عدة مناطق بولاية تمنراست في هذه الأثناء، سيولاً وفيضانات جراء هطول أمطار طوفانية.

وقد تم وضع فرق الحماية المدنية في حالة تأهب بسبب ارتفاع منسوب وادي تمنراست بسبب السيول.

ودعت الحماية المدنية بتمنراست إلى تفادي عبور الوديان ومجاري السيول بالسيارات والإبتعاد عن حواف الأودية.

كما دعت المصالح ذاتها أيضا، إلى تفادي عبور الوديان ومجاري السيول على الأقدام والدراجات النارية والهوائية.

وقد سبب التساقط الغزير للأمطار بولاية تمنراست في إرتفاع منسوب مياه واد تينزاواتين.

وتقوم فرق الحماية المدنية في هذه الأثناء بعمليات إمتصاص المياه.