فيضانات ليبيا.. 3000 قتيل حتى الآن بسبب إعصار “دانيال”

أعلن وزير الصحة الليبي في الحكومة المكلفة من البرلمان، عثمان عبد الجليل، مقتل 3 آلاف شخص بسبب ​إعصار​ “دانيال”. متوقعا ارتفاع العدد إلى 10 آلاف.

وقال عبد الجليل في مقابلة مع قناة “المسار” الليبية إن “عدد المفقودين بالآلاف والمتوقع أن يصل عدد المفقودين إلى نحو مئة ألف شخص”، مؤكدا أن “الأوضاع في مدينة درنة تزداد مأساوية، ولا توجد إحصائيات نهائية لأعداد الضحايا”.

وأشار إلى “تعذر الوصول إلى الكثير من الأحياء”، مطالبا “الدول الصديقة بالمساعدة في إنقاذ درنة في مناطق الجبل”.