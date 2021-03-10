فيضان الشلف.. عملية البحث عن المفقود الثالث متواصلة لليوم الخامس

تتواصل، لليوم الخامس على التوالي، عمليات البحث عن جثة المفقود الثالث، جراء فيضان وادي مكناسة، الذي عرفته ولاية الشلف.

واستمرت، عملية البحث خلال الفترة الليلية عن الضحية المفقودة العاشرة، في فيضان الشلف باستعمال مولدات كهربائية الإنارة الليلية والأضواء الكاشفة.

للإشارة، تمكنت المصلحة ذاتها الاثنين الماضي من العثور وانتشال ضحيتين، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا فيضانات واد مكناسة إلى تسعة أشخاص.

واستعانت الحماية المدنية، بفرق الإنقاذ والبحث لـ10 ولايات تقوم حاليا بتمشيط الوادي على طول امتداده.

وتم اعتماد خطة جديدة للبحث تم تسطيرها بمركز القيادة المنصب بمركز الدفع للطريق السيار شرق – غرب.

وشهدت ولاية الشلف السبت الماضي إرتفاع منسوب وادي مكناسة ما تسبب في فيضان وتسرب المياه إلى داخل المنازل وعبر الطرقات.