فيغولي :” أرشّح هذا المنتخب لقول كلمته في المونديال”

أبدى الدولي الجزائري سفيان فيغولي إعجابه الكبير لما يقدمه منتخب البرازيل في مونديال قطر، خاصة بعد الفوز أمام كوريا الجنوبية.

وقال فيغولي في تصريحه الذي نقله موقع “سبور” التركي عن منتخب “السيليساو” :”اعتقد أن منتخب البرازيل سيقول كلمته في المونديال. و المغرب اقرب إلى قلبي”.

كما كشف قائد الخضر سابقا أن الخطوات التي قام بها قبل التوقيع لصالح كاراغومروك التركي “أردت التدقيق في قراري، لقد آخذت وقتا للتفكير لاتخاذ القرار الصحيح. أنا سعيد بحمل قميص كاراغومروك”.

وختم خريج غرونوبل “أفضل أهدافي سجّلتها خلال مواجهتي باشاك شهير”.

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