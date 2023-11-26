فيغولي أساسيا في مهمة صعبة أمام الوصيف فنربخشة

تواجد الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، في التشكيلة الأساسية التي اختارها ألبارسلان إرديم، مدرب فاتح كاراغومروك، لقمة اليوم الأحد، المرتقبة أمام المضيف فنربخشة.

وكشف الحساب الرسمي لكاراغومروك، عبر منصة “إكس” عن التشكيلة الأساسية الخاصة بالمواجهة التي ستنطلق بعد قليل. برسم الجولة الـ 13 من السوبر ليغا، والتي شهدت تواجد فيغولي.

ويراهن لاعب الخضر، على قيادة فريقه لتحقيق المفاجأة في المواجهة الصعبة أمام وصيف البطولة التركية فنربخشة. والعودة إلى الديار بنتيجة ايجابية.

وقبل مواجهة اليوم، شارك فيغولي مع فاتح كاراغومروك. الذي يحتل المركز الـ 13 برصيد 14 نقطة، في 12 مباراة بـ”السوبر ليغا” قدم خلالها تمريرة حاسمة واحدة.