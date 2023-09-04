فيغولي: “المنتخب أصبح يضم مواهبا شابة أمامها مستقبل كبير”

أثنى سفيان فيغولي، العائد إلى المنتخب الوطني، بعد غياب استمر لأزيد من سنة ونصف، على اللاعبين الشبان، الذين تدعم بهم الخضر في الفترة الأخيرة.

وفي تعليقه على التحاق بوعناني وشايبي وعوار بتشكيلة بلماضي، قال فيغولي: “المنتخب أصبح يملك لاعبين شبان بإمكانات كبيرة.. ومستقبل رائع”.

قبل أن يضيف، لدى وصوله ظهر اليوم الاثنين، إلى مطار هواري بومدين، تحسبا للدخول في تربص سبتمبر الجاري: “هناك عمل كبير للنجاح.. سنحضّر جيدا هناك تحديات مهمة، الكان وتصفيات المونديال”.

وختم لاعب فاتح كاراغومروك التركي: “الموهبة موجودة، والآن يجب أن نخلق روح المجموعة والفوز بالكثير من اللقاءات من أجل التطور أكثر”.