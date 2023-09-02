فيغولي: “جاهز لمساعدة إخوتي الصغار الموهوبين”

عبر الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، العائد إلى المنتخب بعد غياب لأزيد من سنة ونصف، عن سعادته الكبيرة، باستدعائه للمشاركة في تربص شهر سبتمبر الجاري.

وسقط فيغولي، من مخططات بلماضي، منذ شهر مارس 2022، بمناسبة المواجهة الفاصلة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، أمام منتخب الكاميرون، قبل أن يستدعيه بلماضي، لتربص سبتمبر الذي سينطلق هذا الاثنين.

وأطلق لاعب فاتح كارا غمرك التركي، تغريدة عبر حسابه على “تويتر” اليوم السبت، أعاد من خلالها نشر قائمة الخضر، وأرفقها برسالة قال فيها: “فخور.. شكرا للشعب على دعمهم، شكرا لأخي جمال وطاقمه على الثقة”

ليضيف صاحب الـ 34 عاما: “جاهز لمساعدة هذا الجيل الجديد، من إخوتي الصغار الموهوبين للتأكيد والتجسيد، وجلب الأفراح للبلاد.. تحيا الجزائر.”