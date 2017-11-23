فيغولي لا يمانع في العودة إلى فرنسا !

كشفت الصحافة التركية صباح اليوم الخميس، عن نية رحيل اللاعب الجزائري سفيان فيغولي عن غلطة سراي والعودة إلى الليغ 1 بطلب من مدرب “رين” الجديد.

ونقلت الصحف التركية عن “راديو مونتي كارلو”، أن فيغولي التقى بصبري لموشي وأبدى رغبته في العودة للدوري الفرنسي.

ويعمل مدرب رين على تلبية شروط فيغولي المادية أولا قبل الحديث مع إدارة غلطة سراي في الفترة المقبلة.

وحسب ذات المصادر، فإنّ لاعب غلطة سراي لا يمانع اللعب في الليغ1 إذا تم قبول شروطه.

في حين تداول العديد من جماهير الفريق التركي هذا الخبر ورفضوا التفريط في “فيغولي”، مؤكدين أنه قطعة أساسية في الفريق.

ولا يزال “سوسو” تحت طائلة العقوبة الملقاة على عاتقهم إثر طرده ضد طرابزون سبور.