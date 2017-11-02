فيغولي :”واجهني إن كنت رجلا يا…”

لاتزال المعركة التي دخلها الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، مع “أولكان شاهان”، لاعب “طرابزون سبور” تصنع الحدث في بلاد الأناضول.

ورغم مرور 4 أيام كاملة عن الحادثة، إلا أنّ وسائل الإعلام في تركيا لاتزال تتناول تفاصيلها في كل مرة.

وأشارت جريدة “حُريات”، بأن “سوسو” لم يكتفِ بالثورة التي أحدثها على أرضية الميدان، ونقل غضبه للمسلك المؤدي لغرف حفظ الملابس.

وقام لاعب “واست هام” السابق بالصُراخ على “شاهان” :”لماذا إعتديت على زميلي..واجهني إن كنت رجلا” ليرد عليه التركي :”أنا قادم”.

وأكد ذات المصدر أن الأمور كادت أن تتطور أكثر لولا تدخل عناصر الفريقين لتهدئة الأمور.