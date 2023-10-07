فيغولي يبصم على أول تمريرة حاسمة هذا الموسم

بصم الدولي الجزائري سفيان فيغولي، على أول مساهمة تهديفية هذا الموسم، في مواجهة فريقه فاتح كاراجومروك أمام ألانيا سبور.

والتي لُعبت أمس الجمعة، برسم الجولة التاسعة من الدوري التركي الممتاز.

وشارك لاعب الخضر فيغولي طيلة أطوار اللقاء الذي انهزم فيه رفقة فريقه في المواجهة بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ونال فيغولي تنقيطا جيدا في اللقاء بـعلامة 7.9، بعد أن قدّم تمريرة هدف فريقه الوحيد في المواجهة، وكان اللاعب الأكثر لمسا للكرات في المواجهة بـ83 لمسة وبلغت نسبة نجاح تمريراته بـ83%.

كما أدى سفيان فيغولي مهامه الدفاعية، بعد أن قام مدربه بإشراكه كلاعب وسط مسترجع، حيث استرجع 4 كرات في اللقاء.