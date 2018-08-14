فيغولي يتحدى الجميع ويرفض الرحيل!

أكد الدولي الجزائري، سفيان فيغولي بأنه عازم على البقاء مع “غلطة سراي” لنهاية الموسم الجاري، رغم الرغبة في التخلي عنه.

وأشارت تقارير تركية، بأن “سوسو” ينوي تحدي جميع مُعارضيه وفي مُقدمتهم المُدرب “فاتح تيريم”، بإظهار مؤهلاته وقدرته على تقديم الإضافة.

وأحال الرجل الأول في الطاقم الفني لـ”السيم بوم” جناحه على مقاعد البدلاء، في أول جولات الموسم الجديد، لعدم رضاه عنه.

يُشار بأن خريج مدرسة “غرونوبل” تلقى مُقترحات مهمة من “قطر” و”السعودية” مؤخرا، ولكنه قابلها بالرفض، لرغبته في الإستمرار بالدوري التركي.