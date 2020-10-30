فيغولي يتضامن مع الأتراك بعد زلزال إزمير

الرياضة
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فيغولي يتضامن مع الأتراك بعد زلزال إزمير
بقلم إسماعيل عشاش

تضامن الدولي الجزائري سفيان فيغولي، مع الشعب التركي، بعد الزلزال العنيف الذي هز مدينة إزمير ظهير اليوم الجمعة.

وغرّد  من على صفحته الرسمية في “إنستغرام”:”إخوتي وأخواتي الأعزال، أرجو من الله أن يحفظكم جميعا في هذا الظرف الصعب”.

وواصل :”أنا مُتضامن من أعماق قلبي مع جميع ضحايا هذا الزلزال”.

وتعود “سوسو”، على التضامن مع القضايا الإنسانية، والأخرى المتعلقة بالمُسلمين على وجه الخصوص، مما يجعله ينال الإشادة كل مرة.


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