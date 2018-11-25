فيغولي يُهنئ درفلو بعد تألقه رفقة “فيتيس”

هنأ النجم الدولي الجزائري لفريق غلطة سراي التركي “سفيان فيغولي” زميله في المنتخب “أسامة درفلو” بعد تألقه رفقة “فيتيس أرنهيم” الهولندي.

أمسية اليوم الأحد في المواجهة التي جمعته بفريق “فيليم 2 تيلبورغ” وإنتهت بفوز زملاء درفلو بثلاثية لهدف في الجولة ال13 من الدوري الهولندي الممتاز.

وأبدى “درفلو” سعادته بتسجيله الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة ال35 عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام” حيث كتب:”سعيد بالتسجيل وبتحقيق النقاط الثلاث”.

ولقي منشور لاعب إتحاد العاصمة السابق تفاعل “سوسو” الذي علق بإستعمال ملصقات التصفيق في إشارة واضحة لسعادته بتألق “درفلو”.