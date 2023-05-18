فيلات للبيع بسعر يقارب الـ 5 ملايير في هذه الولاية

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية في بيان لها، فتح الترشح لاقتناء فيلات بصيغة الترقوي الحر في ولاية بومرداس.

ووفقا للبيان مؤسسة ENPI، فقد تم فتح الموقع الالكتروني للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية لإقتناء فيلات في ولاية بومرداس.

وذلك بالموقع التالي : “40 فيلا مسكن ترقوي حر بودواو ولاية بومرداس” .

ويبدأ سعر الفيلا من 967.00 467 44 دج الى 718.00 052 46 دج. فيما تبلغ مساحة الفيلا من 549.30 متر مربع الى 590.84 متر مربع.

وأشارت مؤسسة الترقية العقارية إلى أن التسجيل سيكون انطلاقا من يوم الخميس 18 ماي على الساعة 14 زوالا عبر الموقع الالكتروني التالي: www.enpi.dz أو عبر الرابط: https://www.enpi-net.dz/LPL/

ومن اجل معاينة المشروع عن بعد، دعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية الراغبين إلى زيارة الموقع:https://www.enpi-net.dz/LPLvsp/