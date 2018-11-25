فيلالي عن أسعار الموز: الوزارة “مدخلهاش” وستعرف انخفاض

أخبار الجزائر
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فيلالي عن أسعار الموز: الوزارة “مدخلهاش” وستعرف انخفاض
بقلم أسماء.ع

أكد رابح فيلالي، مدير الحماية النباتية والمراقبة التقنية بوزارة الفلاحة، أن الأخيرة، بصفة مباشرة غير معنية بارتفاع أسعار الموز.

وأوضح فيلالي، خلال استضافته في قهوة وجورنان، اليوم الأحد، أن الكميات المصرح بها والمقدمة للمستوردين نفسها التي  كانت تقدم في الأعوام الماضية.

وأضاف، المتحدث، أن 100 مستورد استفاد من رخصة استيراد الموز، والكمية تكون حسب امكانياته.

وأشار فيلالي، إلى أن المشكل هو المدة التي تلوم لإدخال الموز الى الجزائر انطلاقا من البنوك إلى مدة نقل الموز على متن الباخرة.

وقال ضيف الحصة، إن أسعار الموز، ستعرف انخفاضا في 20 يوما المقبلة بالأسعار، مبرز أن “منطقيا  سعره لا يتعدى 300دج”.


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